В РФ предложили ограничить детям продажу алкоголя с крепостью менее 0,5 градуса

В правительстве обсуждают законодательную инициативу об ограничении продажи детям напитков, крепость которых не превышает 0,5 градуса. Об этом в четверг, 11 января, сообщили в пресс-службе комитета Государственной Думы по охране здоровья.

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На данный момент документально оформленного законопроекта нет, однако инициативу обсуждают также с профильными комитетами Госдумы, в частности — с Комитетом семьи, женщин и детей. Связана такая инициатива с тем, что местные власти регионов не ведут учет потребления несовершеннолетними безалкогольного пива и пивных напитков.

В службе также отметили, что подростки и молодежь представляют часть населения, которая наиболее подвержена воздействию рекламы таких напитков.

— В последние годы широкое распространение получила реклама безалкогольного пива под брендами и торговыми марками, максимально схожими с используемыми при производстве и рекламе алкогольного пива, что вызывает особенное беспокойство и может свидетельствовать о нацеленности производителей именно на наиболее уязвимую группу населения, — передают «Известия».

Правительство России утвердило концепцию сокращения потребления алкоголя в стране до 2030 года, которая предусматривает снижение уровня заболеваемости и смертности, связанные с ним.