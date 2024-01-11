Иностранных агентов хотят обязать указывать данные о наличии паспорта другой страны
Иностранных агентов хотят обязать сопровождать контент информацией о наличии иностранного паспорта. С таким предложением в Минцифры обратился член Комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров, сообщает 11 января RT.
В настоящий момент закон требует от иноагентов публиковать данные о своем статусе при создании информационных материалов.
В этой связи многие россияне считают, что иностранный агент действует в интересах иностранного государства, но деятельность свою ведет на территории России и учитывает требования российского закона, отметил Федоров. Однако, значительное число иностранных агентов в настоящее время проживают на территориях стран, официально признанных недружественными по отношению к России.
Они ведут свою деятельность вне зоны действия российской юрисдикции, подчеркнул он.
По мнению парламентария стоит обязать иноагентов указывать на создаваемом ими контенте, «помимо статуса иностранного агента, информацию о наличии гражданства, вида на жительство, иного документа, позволяющего находиться и вести трудовую деятельность в иностранном государстве».