Иностранных агентов хотят обязать указывать данные о наличии паспорта другой страны

Иностранных агентов хотят обязать сопровождать контент информацией о наличии иностранного паспорта. С таким предложением в Минцифры обратился член Комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров, сообщает 11 января RT.

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В настоящий момент закон требует от иноагентов публиковать данные о своем статусе при создании информационных материалов.

В этой связи многие россияне считают, что иностранный агент действует в интересах иностранного государства, но деятельность свою ведет на территории России и учитывает требования российского закона, отметил Федоров. Однако, значительное число иностранных агентов в настоящее время проживают на территориях стран, официально признанных недружественными по отношению к России.

Они ведут свою деятельность вне зоны действия российской юрисдикции, подчеркнул он.