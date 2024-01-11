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Названа самая продаваемая в 2023 году книга русской классики

Самой покупаемой в 2023 году книгой среди русской классики стал роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». На втором месте по числе продаж оказался роман «Преступление и наказание» Федора Достоевского. Об этом в четверг, 11 января, сообщили в пресс-службе сети книжных магазинов «Читай-город».

Названа самая продаваемая в 2023 году книга русской классики
© Вечерняя Москва

Также произведение Булгакова стал лидером продаж среди больших книг.

— По данным сети книжных магазинов "Читай-город", среди произведений русской классики первое место занимает «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова. За 2023 год продано более 65 тысяч книг, — рассказали в службе.

Также в 2023 году было продано 52 тысячи экземпляров «Преступления и наказания» Федора Достоевского. Третье и четвертое место по количеству продаж заняли его же романы «Братья Карамазовы» и «Идиот». Также в топ попал роман-антиутопия Евгения Замятина «Мы».

— Примечательно, что в топ-10 не вошел Пушкин. Единственное произведение автора в топе — «Капитанская дочка» — только на двадцать третьей позиции по итогам продаж 2023 года, — отметили в «Читай-городе».

В связи со скорым выходом экранизаций романов «Преступление и наказание» и «Мастер и Маргарита», произведения могут остаться в топе и в первом квартале 2024 года, передает ТАСС.

Член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев назвал самые ожидаемые фильмы 2024 года. По его словам, этот год станет для российской киноиндустрии непростым.

Общество
Евгений Замятин
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