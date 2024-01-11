Названа самая продаваемая в 2023 году книга русской классики

Самой покупаемой в 2023 году книгой среди русской классики стал роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». На втором месте по числе продаж оказался роман «Преступление и наказание» Федора Достоевского. Об этом в четверг, 11 января, сообщили в пресс-службе сети книжных магазинов «Читай-город».

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Также произведение Булгакова стал лидером продаж среди больших книг.

— По данным сети книжных магазинов "Читай-город", среди произведений русской классики первое место занимает «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова. За 2023 год продано более 65 тысяч книг, — рассказали в службе.

Также в 2023 году было продано 52 тысячи экземпляров «Преступления и наказания» Федора Достоевского. Третье и четвертое место по количеству продаж заняли его же романы «Братья Карамазовы» и «Идиот». Также в топ попал роман-антиутопия Евгения Замятина «Мы».

— Примечательно, что в топ-10 не вошел Пушкин. Единственное произведение автора в топе — «Капитанская дочка» — только на двадцать третьей позиции по итогам продаж 2023 года, — отметили в «Читай-городе».

В связи со скорым выходом экранизаций романов «Преступление и наказание» и «Мастер и Маргарита», произведения могут остаться в топе и в первом квартале 2024 года, передает ТАСС.