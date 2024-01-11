Росстат: В России растет число стерилизаций женщин вместо абортов
В 2022 году количество операций по стерилизации женщин выросло до 15 тысяч в год, в то время как число абортов уменьшилось с 1,87 миллиона до 504 тысяч. Это следует из данных Росстата по сборнику «Здравоохранение в России — 2023».
В своем исследовании ведомство приводит данные по числу проведенных операций по стерилизации у женщин, выполненных как по медицинским показаниям, так и по желанию. К примеру, в 2010 году им подверглись 12,5 тысячи женщин. При этом показатель для 15–49-летних составлял 33 процедуры на 100 тысяч населения.
Согласно анализу, к 2019-му их число возросло до 40,4 на 100 тысяч населения. То есть количество женщин, прошедших операцию, увеличилось до 14,2 тысячи человек. Данных по выполненным процедурам по стерилизациям мужчин Росстат не публикует.
Запрет абортов не решит проблему рождаемости в России, а подобный опыт, который был после Великой Отечественной войны, не принес ничего, кроме осложнений и роста случаев сепсиса. Об этом рассказала заслуженный врач страны, профессор, главный акушер-гинеколог Уральского федерального округа Надежда Башмакова.