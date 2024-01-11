Росстат: В России растет число стерилизаций женщин вместо абортов

В 2022 году количество операций по стерилизации женщин выросло до 15 тысяч в год, в то время как число абортов уменьшилось с 1,87 миллиона до 504 тысяч. Это следует из данных Росстата по сборнику «Здравоохранение в России — 2023».

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В своем исследовании ведомство приводит данные по числу проведенных операций по стерилизации у женщин, выполненных как по медицинским показаниям, так и по желанию. К примеру, в 2010 году им подверглись 12,5 тысячи женщин. При этом показатель для 15–49-летних составлял 33 процедуры на 100 тысяч населения.

Согласно анализу, к 2019-му их число возросло до 40,4 на 100 тысяч населения. То есть количество женщин, прошедших операцию, увеличилось до 14,2 тысячи человек. Данных по выполненным процедурам по стерилизациям мужчин Росстат не публикует.