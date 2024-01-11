Дочь Грачевского стала соучредительницей «Ералаша»

Дочь Бориса Грачевского Ксения Алеева стала соучредительницей «Ералаша» в двух юридических компаниях. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

По данным издания, Алеевой-Грачевской теперь принадлежит 12,5% от общей доли в ООО «Ералаш» и столько же в ООО «Продюсерский Центр Ералаш».

В январе стало известно, что продюсерский центр «Ералаш» подал иск к вдове Бориса Грачевского Екатерине Белоцерковской и его дочери Ксении Алеевой-Грачевской.

По данным издания, ООО «Продюсерский центр «Ералаш» подал два иска с требованием взыскать с Белоцерковской и Алеевой-Грачевской 11 миллионов рублей. Судебное заседание назначено на 6 и 7 февраля 2024 года.

В 2011 году Грачевский заключил договор займа с продюсерским центром «Ералаш» на сумму 10 млн рублей сроком на 10 лет с уплатой процентов из расчета процентной ставки 8,5% годовых. При жизни он не успел погасить сумму долга в полном объеме. После того как режиссера не стало в 2021 году, оставшаяся часть долга перешла к его наследникам. Однако вдова и дочь Грачевского не оплачивали его.