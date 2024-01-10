Судьям в отставке рекомендовали не уходить в две профессии

Российским судьям после выхода в отставку не следует заниматься какой-либо коммерческой деятельностью, в том числе, работать фотографами и дизайнерами интерьеров, отметили в комиссии по этике Совета судей РФ. Об этом пишет «Московский комсомолец».

В комиссии уточнили, что судьям, даже после выхода в почетную отставку, запрещено ведение бизнеса, им разрешена только творческая, научная и преподавательская деятельность.

Профессии фотографа и дизайнера относятся к творческим, но обладают признаками предпринимательства, направлены на извлечение прибыли. Поэтому, констатировали специалисты, они несовместимы со статусом судьи в отставке.

Вместе с тем, пояснили в комиссии, судьям, как действующим, так и бывшим, не запрещается вести свои Telegram-каналы, публиковаться в чужих, обсуждать в подкастах юридические вопросы, сообщает РИА «Новости».