Пенсионера привязали кусками простыни к больничной койке на Кубани

В Краснодарском крае пенсионера с пневмонией привязали к койке отрезками простыни. Он лежал на кровати в одной рубашке и памперсах.

В Краснодарском крае врачи привязали пенсионера с пневмонией к койке. Сообщается, что в одну из больниц поступил мужчина с пневмонией. По неизвестной причине мужчину привязали к койке отрезками простыни. Он лежал на кровати в одной рубашке и памперсах, а его рука и нога оказались привязаны.