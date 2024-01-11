Пенсионера привязали кусками простыни к больничной койке на Кубани

Врачи в Краснодарском крае привязали пенсионера с пневмонией отрезками простыни к койке
В Краснодарском крае пенсионера с пневмонией привязали к койке отрезками простыни. Он лежал на кровати в одной рубашке и памперсах.
В Краснодарском крае врачи привязали пенсионера с пневмонией к койке. Сообщается, что в одну из больниц поступил мужчина с пневмонией. По неизвестной причине мужчину привязали к койке отрезками простыни. Он лежал на кровати в одной рубашке и памперсах, а его рука и нога оказались привязаны.
Как передает интернет-издание "Подмосковье сегодня", дежуривший в тот день в терапевтическом отделении врач отстранен от должности. В учреждении проводится внутренняя проверка, опрошены не только медработники, но и пациенты из соседних палат. Пострадавший мужчина получает все необходимое лечение. Возбуждено уголовное дело.