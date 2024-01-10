Паспорт РФ потерял позиции по «индексу привлекательности паспортов»

Российский паспорт оказался на 51-й строчке ежегодного «индекса привлекательности паспортов» по версии консалтинговой компании Henley&Partners. Рейтинг опубликовали на сайте организации.

Паспорта ранжируют, исходя из возможности его владельца посещать в безвизовом режиме наибольшее количество государств и территорий. В предыдущем докладе российский паспорт находился на 49-м месте, при том, что к новому рейтингу число стран, доступных для россиян без визы, выросло со 115 до 119.

Первое место в списке заняли паспорта сразу шести стран — Франции, Германии, Италии, Японии, Сингапура и Испании. Они позволяют в безвизовом режиме посещать 194 государства. Второе место поделили Финляндия, Южная Корея и Швеция — их гражданам доступны 193 страны. На третьем месте оказались Австрия, Дания, Ирландия и Нидерланды — 192 страны.