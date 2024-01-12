В вузах РФ повысят стоимость платного обучения на 10-12%

В российских университетах в новом учебном году — с 2024 по 2025 год — обучение может подорожать на 10-12%. Об этом сообщил президент Ассоциации негосударственных вузов РФ, ректор Российского нового университета Владимир Зернов.

«На повышение стоимости обучения будет влиять ряд причин: увеличение затрат вузов на оборудование и программное обеспечение, увеличение цен на услуги ЖКХ и электроэнергию, компенсация роста зарплат педагогам. Вряд ли университетам дополнительные средства выделит Министерство образования, и, скорее всего, им самим придется искать выход из ситуации. По нашим оценкам, повышение стоимости обучения произойдет в пределах 10-12%», — сообщил «Известиям» Зернов.

По словам ректора, особенно тяжело придется негосударственным образовательным учреждениям, которые «буквально сводят концы с концами». Если раньше они могли брать кредиты, то сегодня банки увеличили ставки, а жить на заемные средства становится рискованно.