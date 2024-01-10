Айтишникам предложили присваивать «ветерана труда»

Звание «ветерана труда» предложили распространить на спасателей, пожарных, водителей, юристов, работников культуры и айтишников, имеющих значительный стаж трудовой деятельности. Как сообщает РИА Новости, об этом рассказала автор инициативы, первый заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия — За правду» в Госдуме Яна Лантратова.

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Ранее депутат обратилась к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением распространить практику присвоения звания на мужчин со стажем не менее 40 лет и женщин со стажем не менее 35 лет в ряде социально-значимых профессий. При этом перечень таких специальностей устанавливался бы правительством РФ.

По мнению Лантратовой, к числу таких профессий следует отнести спасателей, пожарных, инженеров, логистов, архитекторов, слесарей, монтажников, сварщиков, юристов, строителей, поваров, работников ЖКХ, айтишников, лесников и других.