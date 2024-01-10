Назван процент россиян, планирующих отметить старый Новый год

Порядка 58% из 1,6 тысячи опрошенных россиян заявили, что будут праздновать старый Новый год. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.

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50% респондентов планируют встречать старый Новый год дома, 2% – в гостях, еще 2% – в ресторане, клубе, на дискотеке, на даче или за городом. 39% опрошенных россиян не намерены праздновать старый Новый год.

На вопрос о том, откуда произошла традиция праздновать старый Новый год, 38% респондентов затруднились дать ответ. 27% участников исследования предложили сделать дату официальным выходным днем, 60% высказались против инициативы.

Между тем синоптики пообещали москвичам "погодные чудеса" в канун старого Нового года. Потепление в столице сменится аномальными холодами.