500 покупателей требуют вернуть кота, уволенного из магазина

Жалоба поступила в конце декабря, анонимно. К нам напрямую никто не обращался. Жители проявили инициативу, собирают подписи. Порядка 500 человек подписали петицию за возвращение кота Сергея. <...> Всё было хорошо, он никому не мешал, а какому-то одному человеку помешал, — сообщили в магазине.