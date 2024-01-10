500 покупателей требуют вернуть кота, уволенного из магазина
В городе Зеленоградске Калининградской области администрации магазина пришлось выселить кота Сергея из-за жалобы клиента в Роспотребнадзор, сообщает издание «Подъем». Покупатели при этом начали собирать подписи за возвращение домашнего животного.
Жалоба поступила в конце декабря, анонимно. К нам напрямую никто не обращался. Жители проявили инициативу, собирают подписи. Порядка 500 человек подписали петицию за возвращение кота Сергея. <...> Всё было хорошо, он никому не мешал, а какому-то одному человеку помешал, — сообщили в магазине.
В 2022 году кот Сергей официально стал корпоративным символом магазина. Позже он снялся для лимитированной серии календарей, доход от которых шел на покупку корма для него.