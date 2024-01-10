Клуб «Мутабор» закрыли на 90 дней

Заседание прошло в закрытом режиме, поэтому суд огласил только резолютивную часть решения, из которой остаются неизвестными его мотивы. Судебное решение пока не вступило в силу и может быть обжаловано в апелляционной инстанции. Представитель Роспотребнадзора в суде отказался от комментариев. Как стало известно накануне, требование Роспотребнадзора о привлечении владельцев клуба к административной ответственности связано в том числе с присутствием на этой вечеринке больного инфекционным заболеванием. ТАСС