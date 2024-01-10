Клуб «Мутабор» закрыли на 90 дней

Лефортовский районный суд Москвы приостановил на 90 дней деятельность московского клуба «Мутабор», в котором прошла «голая» вечеринка блогера Насти Ивлеевой. Как передает корреспондент Business FM, такое решение принял судья Антон Каргальцев

Организация была признана виновной в совершении в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьй 6.6. КоАП («нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения») Роспотребнадзор составил протокол на основании кассового чека и карты некоего инфекционного больного.

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Заседание по делу прошло в закрытом режиме. Об этом ходатайствовал представитель ООО «Арт-центр» (юридическое наименование клуба «Мутабор»). Он заявил, что в материалах дела содержатся персональные данные инфекционного больного, который сам не является участником процесса, а также сведения о его диагнозе.

«Данная информация защищается законом», — сказал юрист организации. — В самом деле отсутствует согласие лица на обработку персональных данных. Поэтому рассмотрение дела в открытом режиме повлечет несанкционированное распространение персональных данных, что, на наш взгляд, недопустимо».

Судья Антон Каргальцев просьбу удовлетворил. Представителей СМИ пригласили лишь на оглашение решения. Процесс должен был начаться накануне. Однако тогда слушание отложили, так как представитель «Мутабора» не ознакомилась с материалами дела.

Статья 6.6. КоАП РФ за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания для юридических лиц предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Сотрудники Роспотребнадзора пришли с проверкой в клуб «Мутабор» 27 декабря, по результатам которой составили протокол. Скандальную известность клуб получил после того, как там прошла «почти голая» вечеринка блогера Анастасии Ивлеевой. В ней приняли участие не менее 200 человек, включая звезд российской эстрады, таких как Филипп Киркоров, Лолита и Дима Билан.

Внимание к мероприятию привлек эпатажный вид рэпера Vacio (настоящее имя Николай Васильев), который пришел на вечеринку практически без одежды. 22 декабря Лефортовский суд отправил его под административный арест на 15 суток за нецензурную брань, 6 января — еще на десять суток за мелкое хулиганство. Саму Ивлееву суд оштрафовал на 100 тысяч рублей. Позже она извинилась за произошедшее.