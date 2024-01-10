«По температурам у нас завтра потепление. По Подмосковью до -2 °С, в Москве до 0 °С. Но к старому Новому году у нас опять резкое аномальное похолодание. То есть температура опять опустится до -15...-22 °С. Местами — до -22...-23 °С», — добавил Варакин.