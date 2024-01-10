Исследование Rambler&Co. Россияне рассказали, как и какие новости читали в СМИ в 2023 году

Аналитики медиахолдинга Rambler&Co провели опрос интернет-пользователей и узнали, как за 2023 год изменились их привычки чтения СМИ и потребления новостей.

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Чаще всего онлайн-медиа посещают один-два раза в день вне зависимости от времени суток (28%). Строго утром, в обед и вечером на них заходят 22%, а 19% почти всегда держат открытыми сайты СМИ. Каждый час мониторят медиа 12% опрошенных. По сравнению с аналогичным исследованием 2022 года, равнодушных к новостям стало меньше – 19% утверждают, что могут целый день не читать их в 2023, в 2022 году в этом признались 23%.

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Наиболее важным критерием доверия к источнику информации почти для трети (31%) пользователей является личное отношение к медиа. Однако многие выбирают для чтения сайты СМИ, исходя из репутации бренда (13%) и известности журналистов (7%). Не имеют особых предпочтений и/или пользуются новостными агрегаторами 49% опрошенных.

Большинство пользователей (49%) читают онлайн-медиа в смартфоне. На втором месте по популярности (46%) – компьютер или ноутбук и, наконец, на третьем – планшеты (5%).

В 2023 году читатели больше всего интересовались политическими темами (25%), экономикой, финансами, бизнесом (13%), столько же (13%) – происшествиями. Также активно следили за новостями своего города (11%), наукой и цифровыми технологиями (6%), автомобильными новинками (6%), спортивными событиями (6%), экологией и здоровым образом жизни (6%), а также геймингом (6%). Остальные темы суммарно набрали 8%. По сравнению с 2022 годом, интерес к политике снизился – 25% вместо 64% и, наоборот, возрос к спорту, науке, ИИ и досугу.

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Четверть опрошенных (26%) заявили, что в 2023 стали читать новости значительно чаще и всего 5% – реже, по сравнению с прошлым годом. Остальные (69%) не заметили изменений в своём медиапотреблении.

Основными причинами возросшего интереса к новостям в 2023 году стали личные переживания за мировые события – 40% (в 2022 обеспокоенность ими была выше – 52%) и стремление не пропустить ничего жизненно важного (36%). 14% читателей заявили, что дело в привычке и 10% – в планировании собственного будущего (10%).

Среди тех 5%, которые в 2023 году читали новости реже, 46% отмечают потерю интереса к информационной повестке (в 2022 году эту причину назвали 38%), 27% начали больше заботится о своём психологическом состоянии (столько же – в 2022). 15% захотелось отвлечься, а 12% не хватило времени.

Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co с 19 по 29 декабря 2023 года, охват составил более полумиллиона (581 491) интернет-пользователей, среди которых 55% мужчин и 45% женщин.

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