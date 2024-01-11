«Мутабор» обжаловал приостановку своей деятельности после вечеринки Ивлеевой

Администрация клуба «Мутабор», где проходила «голая» вечеринка блогерши Анастасии Ивлеевой, подала апелляцию на решение о приостановке работы заведения из-за нарушения санитарных норм. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Лефортовский суд Москвы.

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«В суд поступила апелляционная жалоба представителей ООО «Арт центр» (владелец торговой марки «Мутабор») на решение приостановить работу заведения на 90 суток. Эта жалоба будет позднее рассмотрена Мосгорсудом», — уточнили в суде.

Когда состоится заседание, пока неизвестно.

Суд в Москве закрыл клуб «Мутабор», где прошла «голая» вечеринка Анастасии Ивлеевой со звездными гостями, на 90 суток. Срок исчисляется с 27 декабря. Компанию, владеющую заведением, признали виновной в нарушении санитарных норм: по заявлению судьи, на вечеринке присутствовал больной инфекционным заболеванием.