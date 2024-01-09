Битмама родила ребенка под арестом
Криптообменщица Валерия Федякина, известная под псевдонимом Битмама, родила во время пребывания под арестом. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Уточняется, что 27-летняя девушка родила в больнице при СИЗО Печатники. Состояние Федякиной и новорождённого не уточняется.
Напомним, что Федякину обвинили в мошенничестве на сумму в 7 миллиардов рублей. Согласно версии обвинения, инвестор передал Федякиной крупную сумму денег, рассчитывая получить их обратно с процентами. Однако вскоре стало понятно, что девушка не собирается возвращать деньги. 24 сентября Битмаму отправили под арест.
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