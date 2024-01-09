Адвокат Косенко прокомментировал обвинения в адрес блогера

В съемках ролика, опубликованного блогером Сергеем Косенко, использовалась кукла, заявил его адвокат Сергей Жорин. Об этом пишет ТАСС.

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Ранее блогер опубликовал видео, на кадрах которого бросает двухлетнего сына в сугроб. Позже он разместил в интернете ролик, в котором признал, что на самом деле бросил в снег куклу, а не живого ребенка.

«Хочу официально заявить, что в съемках скандального ролика ребенок участия не принимал! Видео выполнено с применением монтажа и куклы-манекена», — подчеркнул Жорин.

Адвокат отметил, что его клиент уже принес извинения всем, кому был причинен моральный вред в связи с публикацией ролика. Он добавил, что блогер готов сотрудничать со следствием.