Торговые центры в Белгороде сократили время работы

Торговые центры (ТЦ) сократили время работы в Белгороде. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков во время прямого эфира, запись которого доступна на его странице во «ВКонтакте».

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«Все руководители торговых центов приняли решение. С сегодняшнего дня они работают до 20:00», — сказал глава области.

По словам Гладкова, соответствующее требование зафиксируют на ближайшем заседании оперативного штаба.

30 декабря Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли по центральным районам Белгорода ракетный удар с применением кассетных боеприпасов. Президент России Владимир Путин на встрече с военнослужащими 1 января назвал произошедшее спланированным терактом. В последующие дни ракетные обстрелы продолжались.

После обстрелов 2 января в городе решили закрыть ТЦ. «Считаем эту меру необходимой. Всем лучше сейчас по возможности оставаться дома», — указал мэр Белгорода Валентин Демидов. 6 января крупные торговые центры возобновили работу.