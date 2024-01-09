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Россияне начали массово избавляться от новогодних подарков

Россияне после новогодних праздников начали массово избавляться от подарков, как дешевых, так и дорогих. Об этом пишет «Московский комсомолец».

Россияне начали массово избавляться от новогодних подарков
© РИА Новости

По данным газеты, на интернет-площадках преимущественно представлены различные гаджеты, косметика, одежда и обувь.

Журналисты отметили, что основной причиной продажи курток, кроссовок, ботинок является несоответствие размера, гаджетов — наличие аналогичных или неподходящий цвет.

Половина россиян не успела отдохнуть за новогодние праздники

Продавец мультиварки отметила, что устройство «не открывалось, не доставалось, не использовалось», про вафельницу сообщила, что «не нужна», про ножи — «у меня есть».

Также россияне с легкостью выставляют на продажу телевизоры. Среди причин: «У меня есть два, третий не нужен», «Телевизор не смотрю».

Мужчины продают солидные кожаные портфели, роутеры, электробритвы, носки с оленями, виниловые проигрыватели.

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