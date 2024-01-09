Россияне начали массово избавляться от новогодних подарков
Россияне после новогодних праздников начали массово избавляться от подарков, как дешевых, так и дорогих. Об этом пишет «Московский комсомолец».
По данным газеты, на интернет-площадках преимущественно представлены различные гаджеты, косметика, одежда и обувь.
Журналисты отметили, что основной причиной продажи курток, кроссовок, ботинок является несоответствие размера, гаджетов — наличие аналогичных или неподходящий цвет.
Продавец мультиварки отметила, что устройство «не открывалось, не доставалось, не использовалось», про вафельницу сообщила, что «не нужна», про ножи — «у меня есть».
Также россияне с легкостью выставляют на продажу телевизоры. Среди причин: «У меня есть два, третий не нужен», «Телевизор не смотрю».
Мужчины продают солидные кожаные портфели, роутеры, электробритвы, носки с оленями, виниловые проигрыватели.