Мизулина отреагировала на оправдания блогера Косенко

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина прокомментировала высказывания блогера Сергея Косенко, уверявшего, что бросил в сугроб не своего двухмесячного сына, а куклу. Об этом пишет РИА «Новости».

Ранее Сергей Косенко, находящийся за рубежом, разместил в соцсетях видео, на котором бросает двухмесячного ребенка в снег.

Затем, на фоне негативного общественного резонанса, он записал и выложил ролик, в котором рассказал, что при монтаже первого видео использовал специальные программы. С их помощью он наложил фотографию ребенка на лицо куклы.

«В отговорки блогера про «дипфейк» я не верю. Ребенок используется как вещь, как предмет для съемки этого видео», — подчеркнула Мизулина.