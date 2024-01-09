Турист потерял в Петербурге свитер за 120 тысяч рублей

48-летний турист из Москвы во время путешествия в Санкт-Петербург потерял свитер за 120 тысяч рублей. Об этом сообщает «Мойка78».

Как стало известно изданию, свитер от Kenzo пропал у москвича 8 января. Предположительно элемент гардероба был похищен. Инцидент произошел в ТРК «Континент» на Бухарестской улице. В торговом комплексе мужчина был вместе с подругой.

Уточняется, что житель столицы отправился на аттракционы, оставив вещь у спутницы. Однако ей пришлось срочно уйти. Свитер она оставила на стуле у охранника, где позднее его не оказалось.

В полиции мужчина рассказал, что приобрел свитер в ГУМе на Красной площади в 2016 году.