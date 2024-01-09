Стала известна судьба экстренно севшего в поле самолета «Уральских авиалиний»

Самолет российской авиакомпании «Уральские авиалинии», экстренно севший в пшеничном поле под Новосибирском, может остаться там еще на год. Судьбу воздушного судна в беседе с NGS.RU раскрыл глава Убинского района Олег Конюк.

Так, стало известно, что перевозчик заплатил собственнику поля за стоянку пассажирского лайнера.

«Я просто знаю, что заплатил, — заявил чиновник. — А что заплатил, сколько — не могу сказать».

При этом Конюк не располагает информацией о том, как долго самолет будет находиться на площадке и как его будут убирать оттуда.

«У авиакомпании то одно, то другое: то взлетать, то не взлетать, — подчеркнул он. — Не знаю, это им решать, не нам».