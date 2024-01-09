В Росстате рассказали, какой будет продолжительность жизни в России к 2045 году
Согласно данным Росстата, к 2045 году ожидаемая продолжительность жизни в России, по «оптимистичному» подсчёту, составит 84,5 года. Об этом сообщает «Московский комсомолец».
В ведомстве уточнили, что при таком варианте средняя продолжительность жизни женщин составит 87,1 лет, а мужчин — 81,3 год. При этом, помимо оптимистичного прогноза, ведомство также показало средний и низкий варианты. При среднем подсчёте продолжительность жизни составит 79,5 лет — продолжительность жизни женщин достигнет в среднем 83,2 лет, а мужчин 75,8 лет. Самый негативный подсчёт предполагает, что к 2045 году средняя продолжительность жизни достигнет только 77,1 лет. Для женщин это число составил 81,4 год, а для мужчин 72,6 года.
Помимо этого в Росстате подсчитали, что численность населения России к 2046 году может достигнуть 150,87 миллиона человек. При этом в подсчётах не учитывались жители новых регионов России.
Ранее Росстат снизил оценку спада ВВП РФ в 2022 году.