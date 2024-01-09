В Госдуме призвали ужесточить наказание за преступления против женщин
Глава партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Сергей Миронов заявил, что преступления в отношении женщин должны считаться отягчающим обстоятельством. Об этом он написал в своём Telegram-канале.
По словам Миронова, отягчающим обстоятельством должно считаться преступление в отношении любой женщины, а не только беременной. Кроме того, политик также призвал усилить ответственность за побои.
«Хочу напомнить, что в УК РФ есть понятие "обстоятельства, отягчающие наказание". В этом перечне есть и совершение преступлений в отношении женщин, но только беременных. А я считаю, что нужно распространить эту норму на всех женщин, а также усилить ответственность по статье 116 УК РФ ("Побои"), максимальное наказание по которой сегодня составляет до двух лет лишения свободы», — написал он.
Миронов также добавил, что такое решение может быть обусловлено ролью женщин в преодолении демографической проблемы страны. По его мнению, за насилие в отношении женщины со стороны мигрантов последних необходимо будет депортировать, при этом вместе с теми родственниками, которые занимаются укрывательством преступников.
Ранее Миронов прокомментировал отмену новогодних ёлок в школах из-за мигрантов.