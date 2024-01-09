В Госдуме призвали ужесточить наказание за преступления против женщин

«Хочу напомнить, что в УК РФ есть понятие "обстоятельства, отягчающие наказание". В этом перечне есть и совершение преступлений в отношении женщин, но только беременных. А я считаю, что нужно распространить эту норму на всех женщин, а также усилить ответственность по статье 116 УК РФ ("Побои"), максимальное наказание по которой сегодня составляет до двух лет лишения свободы», — написал он.