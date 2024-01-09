Синоптик Мокеева назвала нижегородские морозы рекордно долгими

По прогнозам синоптиков, аномально низкие температуры сохранятся в Нижегородской области до 13 января. Более продолжительные морозы в регионе были только в 1940-х годах. Об этом рассказала начальник отдела метеопрогнозов ФГБУ «Верхне-Волжского УГМС» Ольга Мокеева.

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Она напомнила, что сильные морозы наблюдаются на территории региона с 1 января. По данным синоптиков, среднесуточная температура воздуха в Нижегородской области в новогодние праздники ежедневно была на семь или более градусов ниже многолетней нормы.

Мокеева уточнила, что после 9 января температура не будет опускаться ниже минус 30 градусов, будет теплее.

Она добавила, что последний раз более продолжительные морозы к нижегородцам приходили очень давно — в середине прошлого века.

— Очень длинный период аномальных холодов. Бывали длиннее, конечно, периоды, но только в начале 40-х годов, — отметила она в комментарии NewsNN.

7 января в Москве был зафиксирован мороз минус 24,2 градуса. Согласно метеостатистике, в ночь на Рождество так морозно в среднем бывает не чаще 1 раза в 9–10 лет, передает издание argumenti.ru.