Пенсионер из Тюмени выиграл в лотерею и стал миллионером

Пенсионер из Тюмени Владимир Иванюта выиграл миллион рублей в лотерею. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Столото».

«Владимир Иванюта из Тюмени время от времени участвует в гослотереях от „Столото“. В конце 2023 года мужчина зашел в фирменный магазин и купил многотиражный билет лотереи „Большое Спортлото“. По итогу тюменец выиграл 1 000 000 рублей», — рассказали в пресс-службе.

Сам мужчина рассказал, что приобретает билеты не ради выигрыша, а ради удовольствия. У него есть любимая числовая комбинация и он использует ее каждый раз.

О победе тюменец узнал из смс, пришедшего на телефон. Свой приз он хочет потратить на благоустройство дачи.