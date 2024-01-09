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Российский телеканал оштрафовали на один миллион рублей

Таганский суд Москвы оштрафовал российский телеканал «Жара ТВ» на один миллион рублей из-за неверной возрастной маркировки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Российский телеканал оштрафовали на один миллион рублей
© Lenta.ru

Телеканал признали виновным в нарушении части 2 статьи 6.21 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП).

Его обвиняют в распространении информации о нетрадиционных сексуальных отношениях среди несовершеннолетних. О каком именно контенте идет речь, в сообщении пресс-службы не уточняется.

Ранее за аналогичное нарушение штраф получил телеканал «Точка ТВ». Причиной стал клип певца российского певца Николая Баскова на песню «Странник», в котором усмотрели пропаганду ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистской организацией и запрещено в России).

До этого «Жару ТВ» штрафовали на 500 тысяч рублей. В клипе на песню "Girls", исполненной певицами Карди Би и Ритой Орой, не было необходимой возрастной маркировки.

Общество
Николай Басков
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