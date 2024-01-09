Лантратова предложила вернуть в ЕГЭ по истории сочинение

Стоит рассмотреть возможность возвращения в Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по истории задание с написанием сочинения. С таким предложением выступила первый замглавы Комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова («Справедливая Россия — За правду»), передает 9 января ТАСС.

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Соответствующее обращение парламентарий направила министру просвещения Сергею Кравцову.

«Прошу вас, уважаемый Сергей Сергеевич, рассмотреть возможность возвращения исторического сочинения в КИМ (контрольные измерительные материалы — прим.Ред.) ЕГЭ по истории и представить позицию Министерства просвещения Российской Федерации по данному вопросу», — указывается в письме.

Лантратова напомнила, что сочинение «по определенным историческим процессам или личностям, сыгравшим большую историческую роль в развитии России» исключили из экзамена в 2022 году. При этом КИМ ЕГЭ основываются на федеральном государственном образовательном стандарте, требующем от учеников, в том числе, развернутого и логичного представления своей точки зрения устно и письменно. По мнению депутата, «отказ от задания с написанием исторического сочинения вступает в противоречие» с ФГОС.

Помимо этого, добавила парламентарий, написание сочинения — это один из главных способов развития навыка грамотного и корректного выражения мыслей, умения систематизировать информацию и использовать выразительные средства языка. Также Лантратова считает, что из-за исключения сочинения из экзамена снижается его значимость как испытания, обеспечивающего поступление в вузы.