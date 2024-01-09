$89.69-0.6299.19-1.36
Войти в почту

В Москве умер писатель, обладатель «Русского Букера» Харитонов

В Москве скончался писатель и лауреат литературной премии «Русский Букер» Марк Харитонов. О смерти 86-летнего литератора написали в telegram-канале Shot.

В Москве умер писатель, обладатель «Русского Букера» Харитонов
© Ura.Ru

«Тело литератора в его квартире обнаружила его 45-летняя дочь накануне рано утром», — сообщает telegram-канал.

Предварительно, писатель умер острой сердечно-сосудистой недостаточности, передает Пятый канал.

Харитонов был автором десяти повестей, семи романов и четырех сборников рассказов. Также он написал шесть сборников эссе и два собрания стихов. За роман «Линии судьбы, или Сундучок Милашевича» он удостоился французской премии «Русский Букер» в 1992 году.

Общество
Марк Харитонов