Российское море «задымилось»

Черное море у берегов города Севастополя «задымилось». Внимание на ситуацию, попавшую на видео, обратил Telegram-канал «ВЕСТИ КРЫМ».

На записи, снятой местными жителями, можно увидеть, как над волнами российского моря поднялся белый пар. По словам экспертов, дымка над морем представляет собой редкое природное явление, которое возникает лишь при резком падении температуры воздуха. В результате него морская вода отдает тепло, после чего получившийся пар перемещается ветром.