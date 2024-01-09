Синоптик Вильфанд предупредил россиян о надвигающемся «языке» холода

Первая неделя 2024 года запомнилась россиянам аномальными морозами сразу в нескольких регионах страны — от Москвы до Урала. Теперь «язык» холода протянется вплоть до Краснодарского края и Крыма. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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— На юге Европейской части России в начале января было очень тепло, на Черном море до +15 градусов. А сейчас температура резко понизится — в Краснодаре ночью до -10, днем -2…+3. И даже в Сочи ночью возможен минус, — рассказал синоптик.

Большое влияние на формирование погодных условий окажет мощный арктический антициклон, который до этого уже принес аномальные морозы в столичный регион. Сейчас его холодный «язык» дотянется до побережья Черного моря, сообщил Роман Вильфанд в беседе с «KP.ru».

На этой неделе в Москве и Подмосковье ожидается изменчивая погода. Температура воздуха и атмосферное давление будут постоянно меняться. Об этом «Вечерней Москве» рассказал синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин.