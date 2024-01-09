Блогер Русских из Екатеринбурга рассматривает другие госпосты после выборов

«Вполне очевидно, что в эти выборы я точно не выиграю, даже если я попаду в бюллетень и наберу 60% голосов. Как говорят понимающие люди: „Самовыдвижение на выборах — это хороший политический старт“. Поверьте, мне проще будет стать каким-нибудь депутатом, мэром или губернатором, если я засвечусь на выборах. И у нас есть план продолжать: еще минимум в двух выборах я собираюсь участвовать», — отметила Русских.