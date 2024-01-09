Раскрыты подробности состояния сбитого машиной поэта Рубинштейна

Раскрыты подробности состояния российского поэта Льва Рубинштейна, которого в Москве сбила машина. Об этом сообщает Telegram-канал «Известия».

По информации источника, у 76-летнего автора диагностировали черепно-мозговую травму, ушибы и переломы. Помимо этого, состояние поэта осложняется отеком мозга. Известно, что Рубинштейн перенес операцию, после которой его погрузили в лечебный сон. Врачи оценивают его состояние как тяжелое и нестабильное.

Об инциденте с автомобилем сообщил поэт и журналист Игорь Иртеньев. После случившегося Рубинштейна доставили НИИ им. Склифосовского.