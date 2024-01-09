Стало известно число работодателей, для которых важен внешний вид соискателя

Большинство работодателей на первом собеседовании обращают внимание на внешний вид соискателя, его интерес к должности и соответствие требованиям. Об этом со ссылкой на исследование сервисов «Работа.ру» и «СберПодбор» пишут «Известия».

© Unsplash

Эксперты отметили, что 79% представителей компаний, принявших участие в опросе, на первом собеседовании смотрят на интерес соискателя к должности. Примерно столько же — 74% — обращают внимание на соответствие кандидата требованиям в вакансии, а 67% работодателей акцентируют внимание на внешнем виде кандидатов. Также больше половины опрошенных (64%) на первом собеседовании оценивают поведение, манеры и воспитание кандидатов.

Не стоит опаздывать на собеседование, отмечают исследователи. Так, 59% респондентов назвали пунктуальность одним из важнейших пунктов оценки кандидата, а 21% негативно относятся к опозданиям.

При этом «красным флагом» для работодателей станет то, что кандидат не отвечает на вопросы с проверкой навыков и не проявляет интерес к работе. Об этом заявили 64% и 54% опрошенных соответственно. А негативные отзывы от соискателя о прошлом месте работы повиляют на решение о его трудоустройстве у 57% представителей бизнеса.

Также 25% респондентов не приветствуют, если кандидат на определенную должность рассказывает о хобби и личной жизни больше, чем о работе.