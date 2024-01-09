Жителей трех регионов России предупредили об аномальных морозах

Жителей Приволжского, Уральского и Южного федеральных округов предупредили об очень холодной погоде в ближайшее время. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, в очаге холода окажутся регионы Уральского и Приволжского федеральных округов. Там температура может опуститься ниже нормы на 8-14°C на протяжении всей недели. Эксперт отметил, что это неблагоприятная ситуация для отопительных систем и в целом опасное погодное явление.

По данным Гидрометцентра, в Свердловской области будут морозы до -28°C...-33°C, в Ульяновской области столбик термометра покажет до -25°C...-27°C, в Татарстане — до -25°C...-31°C. На юге Европейской части России также будет похолодание, отметил Вильфанд.