На Урале школьников перевели на дистанционное обучение

"Сегодня, 9 января, комитетом по делам образования, отменяются занятия в школах города Челябинска, с 1-ого по 4-ый классы первой и второй смены", - говорится в сообщении Единой дежурно-диспетчерской службы Челябинска.

Также отменены занятия в Магнитогорске Челябинской области с 1-го по 4-й класс, где температура воздуха опустилась до минус 25 градусов. Кроме того, с 1-го по 4-й класс отменены занятия в ряде населенных пунктов Ханты-Мансийского автономного округа в Октябрьском и Березовском районах, где фиксируется мороз до минус 28 градусов.