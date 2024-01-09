В России зафиксирован острый дефицит учителей

В целом ряде российских регионов зафиксировали дефицит учителей ключевых дисциплин — математики, русского языка, физики, литературы и иностранных языков.

Как пишут «Известия», в Орловской области в 2023 году вакантными были 160 учительские ставки, в Ханты-Мансийске — 152, на Ямале — 170, в Чувашии — 153, во Владимирской области — 100, Брянской — 80, Еврейской автономной области — 86, Тюменской — 57, Магаданской — 49, на Чукотке — 24.

Родственники учеников также пожаловались на нехватку специалистов.

Сами же учителя объяснили, что уходят из профессии из-за низких зарплат и перегрузок.

По данным мониторинга межрегионального профсоюза работников образования "Учитель", по итогам 2023 года в 75 регионах оклады учителей недотягивают до МРОТ.