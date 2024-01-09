Вильфанд предупредил россиян о морозной погоде на старый Новый год

14 января на старый Новый год в России ожидается морозная погода. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил ТАСС, что температура в Московской и Ленинградской областях опустится до минус 20 градусов.

Даже на юге страны ожидаются морозы, что является редкостью, отметил специалист. В Краснодарском крае прогнозируется около минус 10 градусов ночью и минус 5 градусов днем, а в Ростовской области - 11 градусов ночью и - 7 градусов днем. Вильфанд отметил, что в некоторых регионах Азиатской части России температура будет повыше нормы, но это не отменяет морозов.