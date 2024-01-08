Умер знаменитый французский шансонье Ги Бонне

Ушел из жизни Ги Бонне, французский певец и автор песен, трижды представлявший свою страну на "Евровидении" - в 1968, 1970 и 1983 годах.

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В двух последних случаях Ги исполнял свои композиции сам, заняв соответственно четвертое и восьмое места.

Песни Бонне были в том числе в репертуаре Мирей Матье.

Как сообщает ICI, певец отошел в ночь на понедельник на 79-м году жизни - умер во сне, рядом с женой.

Незадолго до этого музыканта госпитализировали.