Умер знаменитый французский шансонье Ги Бонне
Ушел из жизни Ги Бонне, французский певец и автор песен, трижды представлявший свою страну на "Евровидении" - в 1968, 1970 и 1983 годах.
В двух последних случаях Ги исполнял свои композиции сам, заняв соответственно четвертое и восьмое места.
Песни Бонне были в том числе в репертуаре Мирей Матье.
Как сообщает ICI, певец отошел в ночь на понедельник на 79-м году жизни - умер во сне, рядом с женой.
Незадолго до этого музыканта госпитализировали.
Причина смерти пока не названа.