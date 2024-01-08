Патриарх Кирилл призвал родителей с раннего детства водить детей в церковь

"Обращаюсь ко всем православным семьям - пожалуйста, заботьтесь о воспитании своих детей. <...> Мне бы хотелось еще раз подчеркнуть, как важно воцерковление ребенка не только посредством совершенного обряда в церкви, но и посредством посещения храма, воспитания его в церковном духе. Мое особое сегодня обращение к родителям - с самого раннего детства заботьтесь о духовном воспитании ребенка, вы привьете ему очень сильный иммунитет от зла", - сказал он в проповеди после литургии в Успенском соборе Московского Кремля.