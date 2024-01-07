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Учредитель «Мутабора» подарил храму мощи святого после «голой» вечеринки Ивлеевой

Бизнесмен Михаил Данилов, учредитель московского клуба «Мутабор», рассказал, что подарил мощи Николая Чудотворца православному Храму Знамения иконы Божией Матери. Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на источник.

Клуб «Мутабор» подарил храму мощи святого после «голой» вечеринки
© ТАСС

Данилов уточнил, что выкупил в Ватикане фрагменты мощей, привез их в Москву и передал в храм на Шереметьевом дворе.

Напомним, что в конце декабря в клубе прошла скандальная вечеринка с дресс-кодом almost naked («почти голые») , инициированная телеведущей Анастасией Ивлеевой.

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Публикации в СМИ о мероприятии появились в первые же часы после окончания эвента и вызвали резкую реакцию общественности. Деятельность клуба была приостановлена, участники вечеринки подверглись порицанию, часть из них понесла значительные материальные потери.

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