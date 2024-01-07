Клуб «Мутабор» подарил храму мощи святого после «голой» вечеринки

Бизнесмен Михаил Данилов, учредитель московского клуба «Мутабор», рассказал, что подарил мощи Николая Чудотворца православному Храму Знамения иконы Божией Матери. Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на источник.

Данилов уточнил, что выкупил в Ватикане фрагменты мощей, привез их в Москву и передал в храм на Шереметьевом дворе.

Напомним, что в конце декабря в клубе прошла скандальная вечеринка с дресс-кодом almost naked («почти голые») , инициированная телеведущей Анастасией Ивлеевой.