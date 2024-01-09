В Климовске в 122 дома из 173 вернулось тепло

В Климовске в 122 дома из 173 вернули теплоснабжение, сообщил в эфире телеканала «Россия 24» губернатор Московской области Андрей Воробьев.

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Он подчеркнул, что дома не просто подключены к сетям, а тепло уже пришло в квартиры. При разморозке магистралей тепло идет в дом, но в стояках остается воздух, и в квартире не становится теплей.

«Это огромная работа в каждой квартире, в подвале, на чердаке, которая идет круглосуточно", — сказал Воробьев.

Полностью отопление в микрорайоне восстановят к утру 10 января, заверил он.