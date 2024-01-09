В Климовске в 122 дома из 173 вернулось тепло
В Климовске в 122 дома из 173 вернули теплоснабжение, сообщил в эфире телеканала «Россия 24» губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Он подчеркнул, что дома не просто подключены к сетям, а тепло уже пришло в квартиры. При разморозке магистралей тепло идет в дом, но в стояках остается воздух, и в квартире не становится теплей.
«Это огромная работа в каждой квартире, в подвале, на чердаке, которая идет круглосуточно", — сказал Воробьев.
Полностью отопление в микрорайоне восстановят к утру 10 января, заверил он.
4 января стало известно о прорыве теплотрассы на промышленной территории завода ЗАО «КСПЗ» в Подольске, после чего без тепла остались многоэтажки (более 170 домов), медицинские учреждения, школы и детские сады в микрорайоне Климовск. В связи с произошедшим возбуждены два уголовных дела, задержаны начальник котельной, гендиректор «Климовского специализированного патронного завода» и замглавы Подольска.