Россиянка нашла в купленных продуктах прославляющее Бандеру послание

Жительница Санкт-Петербурга нашла странное вложение в упаковку с продуктами, которые она приобрела в одном из магазинов на Таллинском шоссе.

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Придя домой и разобрав сумку, она обнаружила вложенную салфетку со стихами, прославляющими лидера украинских националистов Степана Бандеру и украинских солдат. В конце послания содержалось поздравление с Новом годом.

Покупательница вернулась в магазин и передала находку представителям службы безопасности. Сейчас уже полиция проводит проверку на предмет призывов к осуществлению террористической деятельности, передает издание «Фонтанка».

Полиция в Великом Новгороде изъяла вывешенную на балконе жилого дома гирлянду с бегущей строкой, которая содержала украинский националистический лозунг. В новогоднюю ночь в Сети появился видеоролик с гирляндой, вывешенной на одном из жилых домов. Бегущая строка на ней гласила «Слава Украине!», что соответствует лозунгу «Украинской повстанческой армии»*.

26 декабря стало известно, что Следственный комитет России организовал проверку в адрес шоумена Максима Галкина** и певицы Аллы Пугачевой по статье о фейках против ВС России.

*Признана в России экстремистской и запрещена.