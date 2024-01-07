Икона «Троица» пробудет в храме Христа Спасителя до 23 июня

Икона «Троица» Андрея Рублева будет находиться в кафедральном храме Христа Спасителя до 23 июня 2024 года, пишет ТАСС.

Икону доставили в храм Христа Спасителя 5 января. До этого образ находился в помещении с климат-контролем в научно-реставрационном центра имени Грабаря. Святыня пробудет в храме Христа Спасителя до дня Троицы 23 июня. После этого ее перевезут в Троице-Сергиеву лавру.