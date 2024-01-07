"В период с 8 по 9 января на территории области (Липецкой - прим. ТАСС) сохранится аномально холодная погода со среднесуточными температурами воздуха 18-22 градуса мороза, что на 11-15 градусов ниже средних многолетних значений", - говорится в сообщении управления МЧС по Липецкой области.