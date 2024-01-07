Путин осуществил мечту восьмилетней девочки из Южно-Сахалинска

Президент РФ Владимир Путин исполнил желание восьмилетней девочки из Южно-Сахалинска Кристины Син. Она мечтала побывать на озере Байкал. Глава России исполнил ее желание в рамках акции «Елка желаний».

«Владимир Путин исполнил желание восьмилетней жительницы Южно-Сахалинска, мечтавшей увидеть Байкал», — передают «Известия».

Отмечается, что Кристине очень понравился Байкал и Ангара.

По информации газеты, также в архитектурно-этнографическом музее «Тальцы» девочка познакомилась с бытом сибирских первооткрывателей. Она вместе с семьей увидела нерп и побывала на экскурсии в поселке Листвянка и в Байкальском музее СО РАН.