Детям участников СВО организовали экскурсию в конюшню Путина

Детям участников специальной военной операции (СВО) организовали экскурсию в конюшню в резиденции президента России Владимира Путина в Ново-Огарево. Об этом рассказала РЕН ТВ вдова участника спецоперации Леонида Махонина Наталья.

Осмотр резиденции предшествовал службе в храме с участием Путина, пояснила россиянка. Также они посмотрели всех лошадей в резиденции и поужинали.

«Побывали в какой-то волшебной сказке <...> Такое отношение было, чувствовалась очень сильно забота о нас», — пояснила Махонина.