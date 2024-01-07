Актер из "Московского золота" найден мертвым

Ушел из жизни некогда легендарный Аревало - испанский комик, актер кино и ТВ, известный, в частности, по комедии "Московское золото".

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Как передает Semana, труп артиста был обнаружен его сыном в доме Аревало в Валенсии в среду - мужчина приехал навестить отца.

Причина пока не определена, предварительно - сердечный приступ, рассказал изданию "источник, близкий к семье".

При этом El Mundo уточняет, что комик, пик славы которого пришелся на 1980-е, "в последние дни сильно болел".

Фрациско Родриго Иглесиас (настоящее имя) родился в Мадриде в 1947-м. Карьеру начал, работая в номерах отца.

С 1983-го Франциско неуклонно становился культом - кассеты с его рисковыми шутками особо активно расходились в магазинчиках при АЗС по всей Испании. В кино дебютировал в 1981-м.